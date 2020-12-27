На прошлой неделе информационные агентства и другие СМИ дружно сообщили о выделении хлебопекарным предприятиям государственных субсидий, с целью стабилизировать ситуацию с ценами.

На прошлой неделе информационные агентства и другие СМИ дружно сообщили о выделении хлебопекарным предприятиям государственных субсидий, с целью стабилизировать ситуацию с ценами. Прокомментировать принятую меру мы попросили Президента Российского союза пекарей, управляющего АО «Владимирский хлебокомбинат» (группа компаний «Delavant») Алексея Лялина.- Начну со слов благодарности в адрес Правительства РФ, непосредственно Минсельхоза за помощь. Но принятая мера, конечно же, не решит всех проблем. Хлебопекарная отрасль нуждается сегодня в системной поддержке. Это - участие в льготных программах Минсельхоза для сельхозпроизводителей; компенсация роста тарифов естественных монополий; создание стабилизационных зерновых региональных фондов; дотации под посев ржи и продовольственной пшеницы. При этом, надо учитывать реалии сегодняшнего дня, ситуацию в регионе.Хочу особо отметить, что в новейшей истории России хлебопекарная отрасль всегда была самой социально ответственной. Вместе с тем, до 2019 года, мы не получали от государства никакой финансовой поддержки. поддержки. Надеемся, что ситуация меняется к лучшему.- Вы неоднократно высказывались о необходимости создания стабилизационного зернового регионального фонда во Владимирской области. И, насколько известно, определенная работа в этом направлении, при активном участии сенатора Ольги Хохловой, уже проделана...- Да, действительно, мы возлагаем большие надежды на создание в области стабилизационного зернового фонда. В этой работе активное участие принимают сенатор Ольга Николаевна Хохлова, заместитель Председателя Законодательного собрания области Роман Валерьевич Кавинов, Департамент сельского хозяйства и продовольствия Администрации области и его Директор Константин Борисович Демидов, представители бизнеса и общественных организаций.Создание зернового фонда обязательно улучшит ситуацию по снабжению хлебопёков качественной мукой, создаст предпосылки для выращивания во Владимирской области пшеницы и ржи с высокими пищевыми и хлебопекарными свойствами. Зерновой фонд необходим и для развития сельских поселений, и для продовольственной безопасности жителей области. Его создание поддержали Губернатор Владимирской области Владимир Владимирович Сипягин, Председатель Законодательного собрания области Владимир Николаевич Киселев.Но, как бы нам того не хотелось, практический запуск работы Фонда – это вопрос ближайшего будущего. Ближайшего, но все-таки будущего. На это есть свои объективные причины, выходящие из реалий сегодняшнего дня. Но работать и обеспечивать население качественным хлебом нужно уже сегодня.- То есть, необходимы еще какие-то меры?- Поддерживаю предложение региональных властей о возможности субсидирования социальной линейки хлебов. Подобная мера уже принята в ряде регионов страны. В частности, в Татарстане она составляет 4,5 рубля на килограмм производимого в республике хлеба. В Тверской области эта сумма составляет 1.5 рубля на килограмм.Такая мера станет важным, первостепенным шагом, который окажет существенную поддержку хлебопекам области и будет способствовать стабилизации цен на хлебобулочную продукцию. А в дальнейшем, уверен, совместно с региональными властями (поддержка и понимание с их стороны есть) мы сможем разработать дорожную карту развития хлебопекарной отрасли в регионе, с учетом всех имеющихся проблем и перспектив. Чтобы сохранить высокую марку владимирского хлеба, развивать ассортимент и улучшать качество нашей продукции.