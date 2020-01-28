В проекте Активный гражданин прошло голосование, участники которого назвали главные достижения столицы за 2019 год.

Голосование Главные дела Москвы проходило по девяти номинациям, таким как Транспорт, Государственные услуги, Здравоохранение, Социальная защита, Образование, Строительство, Городская среда, Культура и Международное признание. В каждой из трех частей голосования приняли участие более 154 тысяч человек.Самым главным делом Москвы в сфере транспорта был назван запуск Московских центральных диаметров (МЦД). На втором месте в той же категории — возможность оплатить проезд с помощью банковской карты или телефона, на третьем — московские электробусы.В номинации Городская среда главным достижением столицы стало обновление площади Киевского вокзала, на втором месте — благоустройство района Капотня.Получение результатов анализов на электронную почту отметили как главное достижение в сфере госуслуг и здравоохранения, проект Московское долголетие стал лучшим в категории Социальная защита, а в сфере строительства лидируют два объекта: Дворец художественной гимнастики и Дворец водных видов спорта.Кроме того, отмечены достижения столичных школьников, которые взяли 14 золотых медалей на международных олимпиадах, популярность проекта Московская музейная неделя и то, что Москва получила премию World Travel Awards как лучший туристический город.