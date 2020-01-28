Жители столичного района Левобережный протестуют против вырубки березовой аллеи между улицами Фестивальная и Беломорская. Неравнодушные граждане опубликовали петицию на имя мэра Москвы Сергея Собянина с требованием остановить уничтожение зеленых насаждений. Активисты бьют тревогу: вместо уютного уголка на этом месте может появиться очередной квартал многоэтажных домов.

Жители столичного района Левобережный протестуют против вырубки березовой аллеи между улицами Фестивальная и Беломорская. Неравнодушные граждане опубликовали на имя мэра Москвы Сергея Собянина с требованием остановить уничтожение зеленых насаждений. Активисты бьют тревогу: вместо уютного уголка на этом месте может появиться очередной квартал многоэтажных домов.Левобережный всегда считался одним из лучших районов Москвы:хорошая инфраструктура, обилие мест отдыха. Но сейчас обстановка стремительно меняется в худшую стороны, возмущаются местные жители. "За последние 10 лет нашуютный пятачок между Фестивальной улицей, Ленинградским шоссе, Беломорской иСмольной улицами подвергся массовой застройке многоэтажным жильем", -говорится в петиции.По словам ее автора, помощника ректора РГГУ Никиты Иванова,район на глазах превращается "в заасфальтированную парковку" собилием многоэтажек. "Теперь в планах воткнуть еще несколько многоэтажек витак перенаселенную местность. И делается это за счет одного из немногих местотдыха жителей близлежащих домов – Березовой аллеи", – возмущаетсямосквич.Это небольшой парк между улицами Фестивальная и Беломорская.Иванов бьет тревогу: вырубка деревьев уже началась. "Половина парка будетзанята сорокаэтажными монстрами, а вторая половина его будет находится в ихтени, что полностью убьет уют этого места", – сообщает активист.По его словам, в районе планируется построить жилой комплекс"Фестиваль Парк – 2". На официальном сайте проекта сказано, что егореализует застройщик АО "Центр-Инвест". будет состоять извосьми монолитных зданий высотой до 24 этажей.На днях жители Левобережного собрались, чтобы обсудить планы по защите парка. "Хотя разрешения на эту стройку еще нет,уже выдан порубочный билет на прилегающую территорию, согласно которому вырубкеподлежат более 200 деревьев – по словам рабочих, для прокладкикоммуникаций", – пишет портал . Кроме того, участокне огорожен, а информационный щит отсутствует, утверждают местные жители.Березовая аллея – единственный оставшийся зеленый уголок вмикрорайоне, негодуют москвичи. "Всю жизнь живу в этом районе, и якрайне недовольна тем, что уничтожается парк, в котором я в детстве гуляла, атеперь гуляет и мой ребенок. Требуем пересмотра плана застройщиков!" -пишет пользователь Facebook Анна П.Активисты просят мэра Москвы повлиять на застройщика, чтобы тот пересмотрел проект и этажность домов. "Вы сделали многое для того,чтобы в центре Москвы людям было уютно и комфортно, но не стоит забывать, чтона окраинах города люди тоже должны чувствовать себя как дома", -говорится в обращении.Москвичи активно поддерживают . В настоящий моментпод ней подписались две тысячи человек.