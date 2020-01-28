В Томске женщина прикатила к дежурной части ОМВД инвалидную коляску, в которой сидела девочка-подросток с ДЦП. Россиянка оставила коляску в холле отделения полиции и ушла. Следствие ..

В Томске женщина прикатила к дежурной части ОМВД инвалидную коляску, в которой сидела девочка-подросток с ДЦП. Россиянка оставила коляску в холле отделения полиции и ушла."Следствие просит помощи. Может, кто знает родителей? Девочка не разговаривает, информацию не узнать от нее", – цитирует публикацию в соцсети "ВКонтакте" . Личность женщины, оставившей коляску, удалось установить. По имеющимся данным, она страдает психическим расстройством.