Вопрос решено проработать к следующей сессии.

Сегодня депутаты Заксобрания не обошли стороной и проблему качества питьевой воды в Лакинске. Вопрос решено проработать к следующей сессии.Напомним, после ввода в эксплуатацию новой скважины . Главной причиной коммунальщики называют старые коммуникации. По словам главы администрации Лакинска Алексея Андрианова проблема под контролем. Характеристики воды улучшаются еженедельно, о чем свидетельствуют ее пробы. Для того чтобы ситуация нормализовалась, нужно еще некоторое время.