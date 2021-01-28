Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерреш подвёл итоги минувшего 2020 года. Гутерреш констатировал, что он вошёл в историю как год смерти, катастроф и ..

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерреш подвёл итоги минувшего 2020 года. Гутерреш констатировал, что он вошёл в историю как "год смерти, катастроф и отчаяния".Такой характеристике минувший год Крысы обязан пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Вызываемая им инфекция COVID-19 унесла жизни двух миллионов людей, ещё полмиллиона человек остались без работы. Но это – единственная беда, обрушившаяся на мир в 2020 году: суммарный ущерб от произошедших в нём стихийных бедствий составил 210 миллиардов долларов, сообщает