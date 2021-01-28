Минимальный взнос за капремонт повысится с 6,5 до 7,15 рубля.

Минимальный взнос за капремонт повысится с 6,5 до 7,15 рубля.Напомним, вопрос о том, чтообсуждался на заседании попечительского совета «Фонда капитального ремонта Владимирской области».Роман Годунин, врио заместителя губернатора тогда заявил: "Никто не рвётся за повышением тарифов. У нас по мусору снизили регоператор на 8 процентов, у нас заморожен тариф по теплу по Владимиру не менее, чем на три года. Повышения нет. А здесь уже необходимость назрела, и все это понимают".