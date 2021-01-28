Мир никогда не будет прежним, а особенно с новым американским президентом. Политологи гадают, что ждет отношения России и США после вступления в должность нового лидера Соединенных штатов? Некоторые полагают – ничего хорошего.

Мир никогда не будет прежним, а особенно с новым американским президентом. Политологи гадают, что ждет отношения России и США после вступления в должность нового лидера Соединенных штатов? Некоторые полагают – ничего хорошего.В среду 27 января по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. В Кремле охарактеризовали беседу лидеров стран как рабочую и откровенную. Беседа длилась более получаса, президенты успели поговорить начистоту.Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев рассказал в беседе с "Дни.ру", чего стоит ждать в будущем от отношений России и США. По словам, эксперта, отношения двух стран к настоящему моменту находятся на низком уровне.Джо Байден первый американский президент за последние годы, который не поставил своей задачей улучшение отношений России и США. По мнению эксперта, это говорит о том, что никаких кардинальных перемен в плане нормализации и улучшения отношений России и США ждать не стоит. Но есть один один неоспоримо положительный факт. Владимиру Путину удалось в кратчайшие сроки уговорить Джо Байдена на продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)."Этот договор носит символический характер. К нему есть претензии, он устарел. Но он остается единственным договором, соглашением между двумя странами, ограничивающим вооружение. Причем самые опасные стратегические вооружения. И тот факт, что американцы согласились продлить его без условий. Предыдущая администрация выдвигала всякие невыполнимые условия. Это создает основу для нормализации переговорного процесса. У нас ведь ничего не происходило в российско-американских отношениях – ни переговоры, ни встречи", – рассказал Юрий Рогулев в беседе с "Дни.ру".Ранее Госдума ратифицировала соглашение о продлении Договора между РФ и Америкой о мерах по ограничению стратегических наступательных вооружений. Срок договора продлевается на пять лет – до 5 февраля 2026 года.