Мы собрали лучших из региональных сообществ "Подслушано".

Несмотря на наступающую оттепель, наши земляки всё ещё пополняют коллекцию необычных снеговиков. Мы собрали лучших из региональных сообществ "Подслушано".Вот, например, снежный бык, сделанный руками кольчугинцев. Оттуда же бюст, похожий на индейца с большим носом, большая снежная пещера и снеговик из кубов, как называют его комментаторы - "кубаноид". А вот ещё не растаял владимирский снеговик-качок.