Депутаты фракции Справедливая России внесли на рассмотрение законопроект об индексации пенсий в России не реже одного раза в год на величину не менее инфляции. Также инициатива предусматривает возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, выплату им компенсаций за период с 2016 года.

Депутаты фракции "Справедливая России" внесли на рассмотрение законопроект об индексации пенсий в России не реже одного раза в год на величину не менее инфляции. Также инициатива предусматривает возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, выплату им компенсаций за период с 2016 года.Ранее депутаты от ЛДПР тоже предложили повысить пенсии в России. По задумке авторов, социальные выплаты должны будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Кроме того, пенсии предлагается индексировать с 1 июля, если темпы инфляции за прошлый год превысят темп роста прожиточного минимума.В конце декабря президент России Владимир Путин согласился рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. Ранее правительство и Минфин официально высказывались против индексации.Этот вопрос прорабатывался и в правительстве Дмитрия Медведева в 2018-2019 годах. Однако тогда кабмин пришел к выводу, что денег на это нет.Ранее "Дни.ру" перечислили категории граждан, которые могут выйти на раньше срока. Сюда относятся работники предприятий с вредными условиями труда – шахтеры, горняки, спасатели. Также этим правом обладают преподаватели, врачи, люди творческих профессий.