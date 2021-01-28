Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на предложение вернуть индексацию пенсий работающим гражданам. По его словам, вопрос повышения выплат рассматривает правительство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на предложение вернуть индексацию пенсий работающим гражданам. По его словам, вопрос повышения выплат рассматривает правительство.Пресс-секретарь рассказал, что Владимир Путин пока не получил от правительства развернутого комментария об индексации пенсий для трудящихся. Дмитрий Песков подчеркнул, что эта тема требует интенсивной дискуссии. "В данном случае никаких позиций пока не сформулировано", – добавил представитель Кремля.Российский лидер поручил правительству решить вопрос с повышением выплат работающим гражданам в конце декабря прошлого года. Глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков на встрече с президентом отметил, что в Конституции нет указаний, для кого предусмотрена индексация – для работающих или неработающих.Напомним, работающим россиянам прекратилась в 2016 году. Власти пошли на такой шаг для сокращения дефицита Пенсионного фонда. В октябре прошлого года был поднят вопрос возвращения механизма, однако в Министерстве финансов идею не поддержали: якобы это несправедливо по отношению к неработающим пенсионерам.С ведомством не согласился Шмаков. В своем докладе глава Федерации профсоюзов сообщил, что многие пожилые граждане были вынуждены отказаться от трудовой деятельности из-за приостановки индексации. По его словам, из-за массовых увольнений пенсионеров государственный бюджет потерял около 500 миллиардов рублей.