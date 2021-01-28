Аптека в здании на улице Пречистенка, дом 6 работает уже более 200 лет. Это одно из старейших зданий аптек на территории Москвы. Теперь его признали объектом культурного наследия, что гарантирует государственную охрану.

Аптека в здании на улице Пречистенка, дом 6 работает уже более 200 лет. Это одно из старейших зданий аптек на территории Москвы. Теперь его признали объектом культурного наследия, что гарантирует государственную охрану.Трехэтажное каменное здание с уникальным декором построено в стиле эклектика. Статус объекта куьтурного наследия регионального значения гарантирует зданию государственную охрану. Сносить, перестраивать или менять архитектурный облик дома нельзя. К реставрации таких зданий подходят очень аккуратно, все работы контролирует Мосгорнаследие.Перечень объектов культурного наследия в Москве постоянно пополняется. За последние семь лет охранный статус получили 700 памятников, из них 370 – выявленные объекты культурного наследия, 330 – объекты федерального и регионального значения.Нередко власти российских городов считают, что проще снести старое здание и построить новое, чем заниматься кропотливой реставрацией объекта. Мэрия Москвы выбрала другой путь.В столице памятники истории и архитектуры получают вторую жизнь. С помощью бережной реставрации их приспосабливают для современного использования, при этом облик зданий остается прежним. Это позволяет сохранить историческую ткань центра города.Большую лепту в сохранение памятников вносит программа "1 рубль за 1 квадратный метр". По такой годовой ставке инвестор может взять в аренду историческое здание на 49 лет. Но льготная ставка действует лишь после того, как арендатор своими силами отреставрирует здание и вернет ему исторический облик.Программа действует с 2012 года. Благодаря ей новую жизнь удалось вдохнуть в десятки исторических зданий, которые до этого медленно разрушались. Аналогов программе "1 рубль за 1 квадратный метр" в нашей стране нет.Программа пользуется популярностью среди инвесторов. За каждый лот разворачивается борьба на торгах. Бизнес понимает выгоду от программы: получить в пользование здание в центре города и платить рубль за квадратный метр в год – таких условий больше нет нигде. Выгоду получает и город: старые здания реставрируются и приспосабливаются под современное использование, улучшается облик исторического центра.