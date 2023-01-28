Сделали подборку книг, способных вызвать самые сильные чувства.

Сделали подборку книг, способных вызвать самые сильные чувства.Сострадание и любовь, отчаяние и надежда, радость и восхищение, грусть и гнев… Персонажи из книг могут позволить себе весь спектр эмоций – поэтому их жизнь часто кажется такой интересной и такой захватывающей. Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ Литрес мы сделали подборку книг.Американская писательница Колин Гувер долгое время работала социальным педагогом. Эта работа научила её глубоко понимать желания, надежды и мечты других людей. Их воплощению посвящено большинство ее романов, адресованных женщинам. Героиня этой истории Кенна Роуэн только что освободилась из тюрьмы, где по трагической ошибке провела пять лет, и должна вернуть в свою жизнь счастье. Для этого она планирует воссоединиться со своей маленькой дочерью. Но, кажется, этому мешают все вокруг, ведь у Кенны дурная репутация. Кто же поможет женщине восстановить справедливость и всплыть из пучины отчаяния? У нее остался единственный друг – владелец местного бара Леджер Уорд. Впрочем, он может стать кем-то более близким, чем друг.Израильтянин Майк Омер знает толк в захватывающих сюжетах. Создавать их он долгое время тренировался, работая журналистом и разработчиком игр. Он уяснил главное правило сторителлинга – история должна сочетать детективную интригу и мистику. Этот роман – отличный пример такого подхода. В центре истории – незаурядное преступление. Убита пожилая хиппи и гадалка на картах таро Жаклин. Кому может помешать женщина, чей дом пропах экзотическими благовониями? Детективам Ханне Шор и Бернарду Глэдвину, расследующим это дело, очевидно, что зацепки следует искать в прошлом жертвы, которое скрывает множество удивительных и даже шокирующих фактов.Американо-вьетнамский автор Оушен Вуонг вложил в свой роман много автобиографических фактов. Главный герой этой пронзительной, нежной и полной сострадания истории пишет письмо своей неграмотной матери. В послании, которое никогда не будет прочитано адресатом, он вспоминает историю своего взросления, которое проходило на фоне Вьетнамской войны. Коллективная память целых поколений семьи главного героя переплетается с событиями его личной биографии, пронизанной любовью и щемящим одиночеством, отчаянием и окрыляющим чувством свободы. Несмотря на трагичность бытия герой всё же сохраняет способность радоваться каждому мгновению жизни, видеть красоту в обычном и быть источником любви для близких людей.Шотландско-американский писатель Дуграл Стюарт удостоился за этот – свой дебютный – роман Букеровской премии с формулировкой "за пронзительную честность". Источником сюжета для автора послужили собственные детские воспоминания о родной Шотландии 1990-х годов, когда в стране царили бедность и безработица. Главный герой романа – восьмилетний мальчик Шагги – не обращает внимания на эти трудности. Его больше интересует состояние его мамы. Она страдает алкоголизмом, и ребенок берет на себя труд заботиться о ней. Например, именно он каждое утро перед школой оставляет на ее прикроватной тумбочке мамы четыре стакана: с водой – от похмелья, с молоком – успокоить желудок, пива – снять стресс, освежителя для полости рта – для свежего дыхания. Мальчик изо всех сил старается быть полезным, но, одновременно, хочет быть ребенком как все, с нормальной семьей. Удастся ли ему претворить в жизнь свою мечту?Именно за этот роман, признанный одним из самых совершенных во всей истории литературы, американская писательница Тони Моррисон в 1988 году получила Пулитцеровскую премию, а в 1993 году – Нобелевскую премию. Действие разворачивается во время Гражданской войны в США, когда рабыня-негритянка Сэти сбежала от своего хозяина в свободный штат Огайо. Но ей удается пробыть на свободе лишь двадцать восемь дней. После чего за ней и ее детьми приезжает поисковый отряд. Чтобы избавить дочь от мучений, она убивает ее. И вот, через несколько лет в дом Сэти приходит женщина, притворяющаяся ее дочерью по имени Возлюбленная. Удастся ли героине объяснить, что она отняла жизнь, чтобы дать свободу?А по специальному промокоду dniab23 на сайте сервиса все читатели получат скидку 20% на Литрес Подписку. Она дает доступ к каталогу из почти 200 000 аудиокниг, их электронным версиям, подкастам и лекциям, которые можно слушать и читать без лимитов по количеству.