Традиции и приметы.

Традиции и приметы.ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКАПреподобный Павел Египетский, согласно преданию, родился в городе Фивы и жил на рубеже третьего и четвертого веков. Православные почитают его как первого христианского монаха и отшельника. Считается, что святой посвятил себя учениям Христа в 12 лет, а всего он прожил 113 лет.Мальчик сбежал в пустыню и поселился в пустыне, опасаясь за свою жизнь. Он рано остался сиротой, а покушавшийся на его наследство родственник пытался выдать ребенка язычникам во время гонений на христиан. Преподобный Павел так и умер в пещере во время молитвы. На месте его смерти позже был основан монастырь.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 28 ЯНВАРЯ 2023 ГОДАВ народе Павлов день прозвали Днем колдунов. Считалось, что все потерянное 28 января нельзя более возродить. Категорически запрещалось в этот день принимать подарки от незнакомцев, а также подбирать вещи с улицы. Грубое слово могло навлечь беду, поэтому ссоры тоже были под запретом.Наши предки отказывались в памятный день посещать лес, там можно было встретить злых колдунов. Не принято также было выходить из дома в грязной одежде и неопрятном виде, потому что так можно было привлечь внимание нечистой силы.ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫНа всякий случай в День колдунов необходимо носить с собой личный оберег. На Руси была традиция 28 января печь большой круглый пирог, освещать его в церкви и делиться с ближними, чтобы защитить из от нечисти. В Павлов день считалось правильным открыто проявлять свои искренние чувства.Особенно важен православный праздник для любовных дел. Была такая примета: пары ночью ходили смотреть на звезды. Блестящие сулили морозы, тусклые сообщали о холодах.