Прокуратура Владимирской области добивается предоставления нового жилья многодетной...

Прокуратура Владимирской области добивается предоставления нового жилья многодетной семье.Прокуратура Владимирской области обратились в суд в интересах семьи, где взяли под опеку троих детей в поселке Городищи, сообщает пресс-служба ведомства.Семья живет в муниципальном доме по договору социального найма. Он был построен еще в 1902 году. Капремонта здесь никогда не было. Эксперты пришли к выводу, что жить в квартире нельзя. Однако поселковая администрация с такой формулировкой не согласна. Поэтому многодетной семье не предоставляет новое жилье.Прокуроры обратились в суд с требованием обязать чиновников решить «квартирный» вопрос семьи. Исковое заявление находится на рассмотрении.Фото pxfuel.com