В Общественной палате России состоялся круглый стол на тему «Под колпаком»: как и зачем зарубежные...

В Общественной палате России состоялся круглый стол на тему «Под колпаком»: как и зачем зарубежные ИТ-компании следят за нами». Эксперты обсудили, зачем западные корпорации собирают огромный объем пользовательских данных, какую роль в этом играют рекомендательные алгоритмы, какие регуляторные меры необходимо проработать.«Сегодня практически любые ИТ-компании собирают о нас те или иные данные. Изначальная идея состоит в том, что таким образом они позволяют пользоваться услугами бесплатно в обмен на показ рекламы», — отметил руководитель рабочей группы ОП РФ по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов, открывая дискуссию.В обсуждении принял участие председатель Комиссии ОП по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций — заместитель гендиректора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.В своем выступлении он привел примеры работы рекламных алгоритмов, когда на основании запросов и естественных интересов пользователя: культурных предпочтений, спорта, литературы, искусства формируется контекстная реклама, предлагаются группы в социальных сетях, создается новостная выборка.«Это вроде бы удобно и безобидно, облегчает наше существование в интернет-среде, но, с другой стороны, подобные алгоритмы – прямое манипулирование, подчинение человека воле искусственного интеллекта, их можно использовать и их используют для продвижения социально опасного и деструктивного контента, вовлечения в противоправные сообщества, затуманивания сознания», — отметил Рифат Сабитов, подчеркнув, что западные ИТ-компании не спешат исправлять ситуацию.Отдельно эксперт остановился на проблеме персональной ответственности пользователей, которые, не сознавая в полной мере риски, активно пользуются сервисами, предоставляющим доступ к интернет-ресурсам, заблокированным в нашей стране. «Конечно, людей можно понять – они привыкли к социальным сетям и платформам, где им было интересно и удобно, необходимо развивать медиаграмотность, но, что более важно, создавать и продвигать собственные конкурентоспособные платформы, обеспечивая нашего пользователя необходимыми ему сервисами», — подчеркнул Рифат Сабитов.По мнению участников встречи, в настоящее возникает важная задача по контролю за рекомендательными алгоритмами интернет-платформ. И такая работа уже активно ведется — законопроект о регулировании рекомендательных сервисов находится в активной доработке, отметили в пресс-службе Общественной палаты. Эксперты привели в пример опыт Китая, где с 1 марта 2022 года действует закон, запрещающий онлайн-платформам рекомендовать фейковые сообщения, а также обязывает информировать пользователей об основных принципах работы таких механизмов.Председатель Комитета Государственной думы по экономической политике Артем Кирьянов подчеркнул, что при работе с персональными данными также важна их защита, возникают вопросы к тому, как западные ИТ-гиганты работают с такой информацией. По его словам, в России есть огромное количество судебных разбирательств, которые связанны с локализацией хранения данных. На круглом столе также подняли проблему зарубежных VPN-сервисов, игнорирующих российское законодательство. Член ОП РФ Вадим Виноградов предложил подумать над созданием авторизованного VPN.