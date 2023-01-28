Госдума утвердила изменения в выборное законодательство.

Во Владимирской области сельские старосты смогут избираться в советы. Госдума утвердила изменения в законодательство.Одним из инициаторов идеи был председатель реготделения Ассоциации юристов России, зампред Заксобрания Вячеслав Картухин.«Это позволит увеличить конкуренцию на выборах. У старост появится дополнительная возможность, чтобы решать проблемы жителей. Я уверен, эта норма положительно повлияет на авторитет старост и на эффективность их работы», - прокомментировал он.