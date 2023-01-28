Во Владимирской области стартует конкурс на соискание премий имени В.А. Дегтярёва в сфере науки и...

Во Владимирской области стартует конкурс на соискание премий имени В.А. Дегтярёва в сфере науки и техники.1 февраля начинается приём заявок на участие в региональном конкурсе на соискание премий имени В.А. Дегтярёва в области науки и техники. Его проводит Министерство экономического развития и промышленности Владимирской области для повышения престижа научно-технической и инновационной деятельности.В 2023 году конкурс проводится в трёх номинациях:– за достижения в сфере научно-технической деятельности по разработке продукции гражданского и двойного назначения;– за достижения в сфере научно-технической деятельности по разработке продукции военного назначения;– за достижения в сфере научно-технической деятельности по решению технологических проблем.Принять участие в конкурсе могут как отдельные сотрудники, так и коллективы авторов. От организации-заявителя может быть подана только одна заявка по каждой из номинаций.Приём заявок на участие в конкурсе проводится с 1 февраля по 1 марта 2023 года.Контактные телефоны: (4922) 33-11-98, 52-36-43, 33-05-41.Более подробная информация размещена на сайте Министерства экономического развития и промышленности Владимирской области по ссылке https://der.avo.ru/premia-imeni-v.a.degtarevaФото pxfuel.com