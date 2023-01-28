Во Владимирской области в результате ДТП пострадал один человек. 28 января 2023 года в управление...

Во Владимирской области в результате ДТП пострадал один человек.28 января 2023 года в управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП в Петушинском районе, поселке Луговом.На место происшествия выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, патруль ГИБДД.В результате ДТП произошел наезд грузового автомобиля на дерево. Пострадал 1 человек. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего. В ликвидации последствий ДТП принимали участие 8 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека, 1 единица техники.Фото: МЧС России по Владимирской области