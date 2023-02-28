Bloomberg: Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира.

Владелец Twitter, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вернул себе место самого богатого человека в мире в борьбе за этот титул с главой компании LVMH (производитель Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet) французом Бернаром Арно. Об этом сообщает агентство Bloomberg.Как пишет агентство, состояние Маска увеличилось до $187,1 млрд за счет скачка цен на акции Tesla Inc. почти на 70% в 2023 году.У опустившегося на вторую строчку рейтинга самых богатых людей в мире Бернара Арно — $185,3 млрд, отмечает Bloomberg.В начале 2023 года Илон Маск попал в Книгу рекордов Гиннесса, побив мировой рекорд по потерянным личным деньгам. За год личный капитал бизнесмена упал на $183 млрд. В ноябре 2021 года его капитал достиг пика в $320,3 млрд.