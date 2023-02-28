Из-за резкого падения спроса на жилье.

Из-за резкого падения спроса на жилье.В России зафиксировано резкое сокращение новых проектов жилых комплексов – почти в два раза по сравнению с прошлыми годами. Застройщики вынуждены снижать строительную активность из-за резкого снижения спроса на жилье, восстановить который не помогло и продление ипотеки с господдержкой. Аналитики рынка ожидают, что спрос продолжит сокращаться как минимум до конца текущего года.В январе российским девелоперам было выдано 192 разрешения на возведение 2,51 млн "квадратов" жилой недвижимости. Это в два раза меньше, чем в аналогичные периоды 2021 и 2022 годов.Сокращение объемов строительства прежде всего коснулось локальных рынков Дальнего Востока, Сибири и Поволжья. В Петербурге, Ленобласти и Подмосковье, напротив, объемы нового строительства увеличились на 6-8%.В Москве в течение января началась реализация 412 тыс. "квадратов" жилья на стадии котлована, что также вдвое уступает прошлогодним показателям.Объемы нового строительства начали сокращаться с осени пошлого года. Тогда девелоперы рассчитывали, что рынок восстановится в первом квартале 2023 года на фоне новостей о продлении льготных ипотечных программ. Однако в январе объем выдачи льготной ипотеки, по данным Центробанка, оказался втрое меньше декабрьских показателей.Если спрос не восстановится до конца года, то в 2026-2027 годах (столько в среднем требуется для завершения стартовавших сейчас ЖК) будет серьезный дефицит новых проектов.