Как взять кредит и не пожалеть.

Как взять кредит и не пожалеть.В круглую сумму может вылиться желание поскорее подписать кредитный договор и не вчитываться во все сноски и строки, набранные самым мелким шрифтом. Ведь именно там могут прятаться данные о скрытых сборах или комиссиях, утверждаетведущий специалист Тинькофф банка Владислав Скобин.Выгодные условия, которые изначально предлагаются потенциальному заемщику, могут, согласно таким уловкам, измениться. Низкая процентная ставка начнет стремительно расти, что приведет к незапланированному увеличению расходов."Важно прочитать мелкий шрифт и понять все условия соглашения о рефинансировании, прежде чем подписывать пунктирную линию", – предостерег читателей сотрудник банка в беседе с корреспондентами портала .Вот почему обязательно нужно быть в курсе всех нюансов подписываемого договора. Уделите чтению кредитного договора столько времени, сколько нужно, не торопитесь. Подписывайте его лишь тогда, когда будете целиком и полностью уверены в том, что все описанные условия и детали вам понятны и приемлемы для вас. В таком случае вы будете с радостью использовать ту вещь, на покупку которой и решились взять банковский займ.