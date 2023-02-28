С чем обращались к служителям Фемиды в прошлом году и к каким решениям они приходили в итоге. Работники судебной системы Владимирской области провели совещание. На нём обсудили итоги 2022

С чем обращались к служителям Фемиды в прошлом году и к каким решениям они приходили в итоге. Работники судебной системы Владимирской области провели совещание. На нём обсудили итоги 2022 года. Нагрузка на суды Владимирской области по рассмотрению дел в первой инстанции за прошлый год возросла почти на 5 процентов, по сравнению с 2021-м. В общей