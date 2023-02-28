На город Владимир обрушился шквалистый ветер. До конца дня в городе ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 15-17 м/с, предупредили в мэрии. Автомобилистам и пешеходам

На город Владимир обрушился шквалистый ветер. До конца дня в городе ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 15-17 м/с, предупредили в мэрии. Автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательней, ведь такая погода способствует обрыву линий электропередач, нарушению работы систем жизнеобеспечения, падению слабо укрепленных широкоформатных конструкций и деревьев. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках