Повторения горячего лета и осени прошлого года в Белоруссии не будет, выразил мнение политический аналитик Валерий Карбалевич. Этому, по его мнению, есть ряд причин.

Повторения горячего лета и осени прошлого года в Белоруссии не будет, выразил мнение политический аналитик Валерий Карбалевич. Этому, по его мнению, есть ряд причин.В политологической среде активно обсуждают начало новой фазы протестов в Белоруссии. Некоторые эксперты полагают, что у людей нет шансов повлиять на ситуацию, если учитывать уровень репрессий, которые применяются к людям, выходящим на акции.Валерий Карбалевич убежден, что поворотные для жизни страны события происходят крайне редко. Кроме того, для взрыва народного недовольства необходимо сочетание множество факторов.Необходимый триггер был после президентских выборов в 2020 году, но сейчас его нет, отметил Карбалевич. Политолог добавил, что поддерживать нужный эмоциональный накал у людей на протяжении длительного времени крайне сложно.Свою лепту в затухание протеста вносят и репрессии, которым подвергают . Год назад люди думали, что политический кризис продлится недолго, теперь же ситуация совершенно иная, подчеркнул эксперт.Карбалевич сообщил, что сейчас протест продолжается в других формах. Главный их недостаток состоит в том, что они не угрожают господствованию .