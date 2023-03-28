5 нестандартных решений для недвижимости.

5 нестандартных решений для недвижимости.Постепенно в России увеличивает количество домов, построенных по современным технологиям. Классические варианты с кирпичом, панелями или брусом уступают место нестандартным решениям.Будущие собственники требуют строить быстро, выбирая экологически чистые материалы. Специалисты стремятся автоматизировать процессы и максимально упростить строительство недвижимости. Для этого применяются современные технологии.В современном мире недвижимость можно даже не строить, а просто напечатать на 3D-принтере внушительных размеров. Достаточно просто залить необходимые материалы в устройство, чтобы всего через несколько дней получить дом.Плюсом является не только скорость, о и возможность напечатать любую форму. Однако печатать можно только стены и только в сухую теплую погоду, к тому же без виброобработки в них могут остаться пустоты.Дом из полимерных блоков по идее может собрать даже ребенок, ведь они практически не отличаются от кубиков "Лего". Технология предполагает производство из вторичного сырья, что весьма экологично, а для строительства не нужна техника. Однако есть и минусы: недвижимость придется дополнительно утеплять, к тому же блоки не выдержат тяжелых перекрытий.Еще один экологичный вариант – CLT-панели, которые производятся из клееной древесины. Такие дома устойчивы к грибкам и насекомым, им даже не нужна отделка. Однако пожароопасность является существенным недостатком.К слову, такая недвижимость совсем не подходит для русской зимы. Зато дома из соломенных блоков обладают отличной теплоизоляцией. Блоки просто приставляют друг к другу и прикручивают саморезами. Легкий материал позволяет возвести хоть шесть этажей. Увы, при попадании влаги дом просто сгниет.На монолитном фундаменте можно возвести недвижимость с несъемной опалубочной системой. Минус всего один – дороговизна. Меж тем, технология позволяет сэкономить на материалах. Строительство ведется с помощью полых элементов с армированием, коммуникациями и утеплением. С их помощью дому придают форму, после чего заливают бетоном.