ГБУ ВО «Экорегион» рассказывает, как правильно обращаться с пришедшими в негодность автомобильными покрышками.

Весна набирает обороты, а это значит, что уже совсем скоро растает снег, и у автомобилистов появится необходимость в замене зимней резины на летнюю. Но возникает вполне логичный вопрос: что делать с уже не пригодной для дальнейшего использования резиной? ГБУ ВО «Экорегион» рассказывает, как правильно обращаться с пришедшими в негодность автомобильными покрышками.Тема утилизации автомобильных покрышек актуальна во всех регионах. И если раньше из старых покрышек создавали различные элементы декоративного благоустройства дворов и детских площадок, то на сегодняшний день, согласно действующему законодательству, делать это запрещено, как и выбрасывать вместе с мусором на контейнерные площадки.Автомобильные покрышки относятся к 4 классу опасности отходов и в процессе разложения выделяют множество различных загрязняющих веществ. В связи с этим наиболее успешным и менее опасным способом утилизации старой резины считается переработка. Она намного выгоднее с любой точки зрения, чем методы сжигания и захоронения. Более чем три четверти всех шин в мире состоят из синтетического каучука, добываемого из нефти, которая относится к категории невозобновляемых ресурсов. Переработка отработанных покрышек способна значительно сократить потребление ценных полезных ископаемых.Как же правильно утилизировать старые автомобильные покрышки и шины?При покупке новых отдать старые в магазин на переработку. Большая часть магазинов активно борется за экономическую выгоду и экологическую пользу. Принимают старые автомобильные покрышки и в дальнейшем передают их на переработку.В пунктах приема вторсырья практически всегда можно сдать ненужную резину для утилизации.Оставить старые шины в шиномонтаже. Следует отметить, что не каждый шиномонтаж принимает старые покрышки безвозмездно, чаще всего за символическую плату или при условии оказания услуг.Дать объявление на бесплатных сетевых ресурсах о безвозмездной передаче частному лицу.Обратиться к шинным дилерам в городе, которые отправят покрышки на переработку.Оставить в специальном контейнере для утилизации шин. Преимущественно такие контейнеры устанавливаются в крупных городах.О пунктах приема автомобильных покрышек в нашем регионе вы можете узнать на официальной странице ГБУ ВО «Экорегион» в социальной сети в «Вконтакте» https://vk.com/public189200983 или на официальном сайте https://ecoreg33.ru/ в разделе «Новости» #экопункты33.Если Вы знаете о действующих точках приема покрышек и автомобильных шин, делитесь этой информацией в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте».Для того чтобы сохранить чистый мир и здоровую окружающую среду, нужно просто начать с себя!