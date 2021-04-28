Главный врач станции скорой помощи имени Пучкова Николай Плавунов назвал симптомы, при которых необходимо незамедлительно вызвать врача. Они могут указывать на серьёзные недуги. По ..

Главный врач станции скорой помощи имени Пучкова Николай Плавунов назвал симптомы, при которых необходимо незамедлительно вызвать врача. Они могут указывать на серьёзные недуги.По словам Плавунова, обратиться за медицинской помощью нужно, в частности, – если речь человека стала несвязной и у него искривился уголок рта. Опасными также являются внезапная боль в грудной клетке, сильные боли в животе, потливость и резкое головокружение, сообщает "".