Жители деревни Баландино добиваются восстановления освещения автомобильной дороги В связи с...

Жители деревни Баландино добиваются восстановления освещения автомобильной дорогиВ связи с многочисленными жалобами прокуратурой Гороховецкого района была организована проверка, в ходе которой выявлено неисполнение органом местного самоуправления обязанностей по освещению дорожного полотна в населенном пункте.Иными словами, в деревне вдоль дороги расположены фонарные столбы, но в темное время суток часть светильников не работает. Показания люксметра (прибор для измерения освещенности) на отдельных участках дороги указывали на нулевой световой поток.Главе органа местного самоуправления внесено представление, которое было проигнорировано.Как итог, - прокурор обратился в суд с требованием о понуждении местной администрации устранить допущенные нарушения.Восстановление стационарного освещения находится на контроле районной прокуратуры.Фото: прокуратура Владимирской области