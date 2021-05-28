Сделать прививку следует через несколько месяцев после выздоровления.

Роспотребнадзор рекомендовал людям, переболевшим COVID-19, все равно сделать прививку от коронавируса. Препарат в таком случае следует ввести через несколько месяцев после перенесенного заболевания, пояснило ведомство.Вам следует сделать прививку, даже если у вас ранее был COVID-19. У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания,— сообщается на сайте Роспотребнадзора.С начала пандемии в России коронавирусом заразилось более 5 млн человек. Выздоровели 4,6 млн пациентов с COVID-19, умерло 120 тыс.