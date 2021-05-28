На стоянке напротив торгового центра Авиапарк на севере Москвы в результате пожара выгорели четыре машины, передает сетевое издание . Специалисты не исключают, что причиной произошедшего ..
<a href="https://33live.ru/novosti/28-05-2021-v-moskve-sgoreli-chetyre-mashiny.html" target="_blank">В Москве сгорели четыре машины</a> - На стоянке напротив торгового центра Авиапарк на севере Москвы в результате пожара выгорели четыре машины, передает сетевое издание . Специалисты не исключают, что причиной произошедшего ..
[url=https://33live.ru/novosti/28-05-2021-v-moskve-sgoreli-chetyre-mashiny.html]В Москве сгорели четыре машины[/url] - На стоянке напротив торгового центра Авиапарк на севере Москвы в результате пожара выгорели четыре машины, передает сетевое издание . Специалисты не исключают, что причиной произошедшего ..