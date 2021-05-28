На стоянке напротив торгового центра Авиапарк на севере Москвы в результате пожара выгорели четыре машины, передает сетевое издание . Специалисты не исключают, что причиной произошедшего ..

На стоянке напротив торгового центра "Авиапарк" на севере Москвы в результате пожара выгорели четыре машины, передает сетевое издание "". Специалисты не исключают, что причиной произошедшего мог стать поджог.