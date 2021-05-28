Дополнительные выплаты при рождении ребенка теперь гарантируются молодым семьям до 36 лет.

Дополнительные выплаты при рождении ребенка теперь гарантируются молодым семьям до 36 лет.Согласно новому постановлению Сергея Собянина, возраст семей, которые могут претендовать на социальные выплаты при рождении ребенка, увеличен с 30 до 36 лет. Речь идет только о тех семьях, где доход на человека в среднем меньше, чем прожиточный минимум.Возраст супругов или единственного родителя – важное условие для оформления выплаты: не моложе 30 (хотя бы один) и не старше 36 лет. По данным сайта Мэра Москвы, новые условия распространяются на семьи, в которых ребенок родился после 1 января текущего года.На сегодняшний день размер выплат варьируется в пределах пяти, семи и десяти прожиточных минимумов, установленных в Москве. Выплата для первого ребенка составляет 90 тысяч, второго – 126 тысяч, третьего и последующих – 180 тысяч соответственно.Отметим также, что размер социальной выплаты за 10 лет возрос почти в 2,5 раза. Ежегодно ее получают порядка 25 тысяч семей из Москвы, а с увеличением возраста их станет почти 33 тысячи.