Победителям также даны рекомендации по выполнению требований к отчётной документации при использовании бюджетных средств.

Департамент региональной политики Владимирской области наградил победителей конкурса среди социально ориентированных НКО. В 2021 году они получат субсидии на реализацию проектов по двум направлениям: «Межнациональное сотрудничество» и «Укрепление единства российской нации». Каждой организации перечислят по 300 тысяч рублей.Лучшими стали:− логическая игра «Хоровод дружбы» областной езидской национальной культурной общественной организации «Месопотамия»;− «Проект популяризации сказок народов, проживающих во Владимирской области «Общие сказки» - НКО «Буквица»;− «Развитие Владимирского регионального межнационального портала «Народы-33» и портала для школьников «Этнотека» в 2021 году» - автономной НКО «Агентство регионального развития»;− «Владимирский край − территория межнационального согласия» молодёжной организации «Владимирский Евроклуб»;− «Культурно-просветительский проект «Славянские чтения» реготделения Общероссийского общественного фонда «Российский фонд мира»;− «Медиапроект «Язык региона» международной организации «Союз православных женщин»;− «Календарь национальных и религиозных праздников народов Владимирской области на 2022 год» автономной НКО «Ресурсный центр поддержки и развития некоммерческих организаций и общественных инициатив «ДАНКО»;− «Музыкально-поэтический фестиваль «Мстёрские рассветы» Вязниковской местной общественной организации «Хранители славы»;− «Межмуниципальный фестиваль-ярмарка «Солнце земли русской», посвящённый 800-летию со дня рождения великого князя Александра Невского» автономной НКО «Центр социальной помощи во имя Преподобного Паисия Святогорца».Победителям также даны рекомендации по выполнению требований к отчётной документации при использовании бюджетных средств.