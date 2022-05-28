Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Грибоедова в Коврове поступило на пульт...

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Грибоедова в Коврове поступило на пульт спасателей рано утром 28 мая.На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление в подъезде. Для поиска очага, эвакуации людей и тушения пожара было сформировано 2 звена газодымозащитной службы. Спасатели не дали огню распространиться и ликвидировали горение на площади 2 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и имущество квартиры.Спасен 1 человек - женщина 1989 года рождения. Она пострадала во время пожара. Кроме того, сотрудники МЧС эвакуировали ещё 6 человек. Погибших нет.К ликвидации происшествия привлекались 6 единиц техники, 18 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину случившегося.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области