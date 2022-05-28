Андрей Миронов по праву считается одним из лучших актеров советского кино – яркий, живой, чрезвычайно артистичный и невероятно харизматичный. В 1987 году он был в зените своей славы, но его жизнь трагично оборвалась.

Андрей Миронов по праву считается одним из лучших актеров советского кино – яркий, живой, чрезвычайно артистичный и невероятно харизматичный. В 1987 году он был в зените своей славы, но его жизнь трагично оборвалась.Актриса Валентина Шарыкина вспоминала, что спектакль в Риге играли как обычно – ничего не предвещало беды. 47-летний Андрей Миронов уже заканчивал выступление, до конца оставалось минут 20, зал был в восторге и готовился купать в овациях любимого артиста. Актер как раз произносил блестящий монолог. "И вдруг я вижу, что он открывает рот, а звука нет", – говорит Шарыкина.Андрей Миронов потерял сознание прямо на сцене во время спектакля "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Александр Ширвиндт выносил на руках обессилившего друга за кулисы. "Шура, голова..." – последнее, что сказал Миронов.Звезду советского кино сразу же отправили в больницу, где врачи диагностировали кровоизлияние в мозг. У 46-летнего Андрея Миронова лопнула аневризма. Два дня медики пытались спасти актера, но тщетно.Говорят, актера можно было бы спасти, если бы сразу после того, как он потерял сознание, ему бы не сунули в рот таблетку нитроглицерина. Думали, что у Миронова случился инфаркт. Но в случае с кровоизлиянием сосудорасширяющие лекарства приближают смерть…Врачи неоднократно просили актера избегать сильных физических нагрузок, боялись, что он с врожденной аневризмой не доживет и до 40, но тот пренебрегал рекомендациями. Концерты, съемки, спектакли, друзья – как уж тут остановишься!Александр Ширвиндт уверен, что в смерти Андрея Миронова есть что-то мистическое. По словам артиста, в ту роковую поездку в Ригу он позвал друзей и близких – ему было чрезвычайно важно, чтобы все к нему приехали. На спектакле были первая жена Екатерина Градова с дочкой Марией, вторая жена Лариса Голубкина с дочерью Машей, мама Мария Миронова, друзья и последняя любовь артиста – молодая коллега Алена Яковлева.По словам Ширвиндта, он не может представить Дрюсика (так ласково звали Миронова близкие) пожилым человеком. Для него друг навсегда останется 46-летним.Андрея Миронова похоронили на Ваганьковском кладбище. В последний путь артиста смогли проводить не все – Валентин Плучек не стал отменять гастроли по Латвии, несмотря на смерть актера. В итоге большая часть труппы осталась доигрывать спектакли, попрощаться с другом отпустили лишь четверых: Александра Ширвиндта, Михаила Державина, Веру Васильеву и Татьяну Егорову.