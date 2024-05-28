Кемпбот входит в Оку. Судно тестирует губернатор Александр Авдеев. Главу региона сопровождают супруга и дочь. Катер осматривают со всех сторон. Изучают габариты. Судно имеет размеры 6,5

Кемпбот входит в Оку. Судно тестирует губернатор Александр Авдеев. Главу региона сопровождают супруга и дочь. Катер осматривают со всех сторон. Изучают габариты. Судно имеет размеры 6,5 метров в длину и 2,5 метра в ширину. Александр Авдеев, губернатор Здравствуйте. Я здесь практически в полный рост. Заходите сюда. Давайте, пообщаемся. Впритык. 195, наверное, здесь, да? Уже через