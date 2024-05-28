Александр Авдеев вместе с депутатом Николаем Валуевым обсудили перспективы водного туризма во...

Александр Авдеев вместе с депутатом Николаем Валуевым обсудили перспективы водного туризма во Владимирской областиНовые грани водного туризма. На Оке прошел испытания кемпбот муромской разработки. Катер протестировал губернатор Александр Авдеев. А затем, уже в Суздале, глава региона оценил перспективы этого направления вместе с депутатом ГосДумы Николаем Валуевым. Репортаж Марии Платанюк.Дом-амфибия готовится к первому путешествию по Оке. Разработка - муромская. Производство и комплектующие - отечественные. У причала - спасатели и... губернатор Александр Авдеев. Вместе с семьей он тестирует кемпбот - дом для водного туризма.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Это всё-таки совсем для малых рек. И точно для хождения вниз по течению.И вот он, - первый экзамен на водной глади. Туристам кемпбот поможет совместить новые впечатления от речных путешествий и комфорт. Внутри - всё самое необходимое. Места для отдыха, обеденная зона, санузел.Пилотный образец катера скоро отправится в Санкт-Петербург на выставку Международного экономического форума.Губернатор Александр Авдеев отмечает: уже летом такие кемпботы планируют запустить по рекам области: Оке, Клязьме и Каменке.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Задача: теперь использовать этот прототип, этот первый экземпляр, получить возможность налаживать и производство, и, одновременно, - изменять законы и регуляторику в этой сфере, чтобы это было доступно для туристов, которые хотят выбирать водный туризм.А это еще один вариант использования кемпбота. Из точки А в точку Б - к другому водному объекту - его можно перемещать, как автодом. Единственное - машина, которая возьмет "на буксир", должна быть весом больше двух тонн.Андрей Духовской, учредитель судоходной компании:- Перемещаемся по дорогам со скоростью 90 километров в час. Спокойная езда. По воде он ходит с крейсерской скоростью. В зависимости от мотора. Здесь стоит самый маленький десятисильный мотор. Он ходит 15 км в час по течению, 5 - против течения.Испытания и на воде, и на суше катер прошел успешно.Еще одна точка маршрута дома-трансформера - Суздаль. В жемчужину Золотого Кольца оценить разработку приехал Николай Валуев, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и туризму.Николай Валуев, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и туризму:- Надо, чтобы были и побольше, и поменьше. Разного формата. Где просто поспать, а где прокатиться...С площадки, на которой разместили образец бота, открывается потрясающий вид на Спасо-Евфимиеву обитель. Федеральный гость не только полюбовался панорамой, но и оценил "начинку" дома-амбифии. Правда, с ростом в 2,13 Николаю Валуеву пришлось немного пригнуться.Николай Валуев, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и туризму:- Кстати, а солнечные панели можно немного даже по бокам разместить.Идею организации водного туризма губернатор Александр Авдеев обсуждал с парламентарием "на полях" четвёртого Владимирского инвестиционного конгресса. Николай Валуев поддержал владимирскую идею на презентации у Министра экономического развития Максима Решетникова и вице-премьера- Дмитрия Чернышенко. По мнению Валуева, перед водным туризмом в России действительно открываются новые горизонты.Николай Валуев, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и туризму:- С Александром Александровичем Авдеевым мы хотим создать пилотный проект именно во Владимирской области, отработать его и распространить на всю Россию. Здесь есть работа для профильных комитетов, в том числе - для нашего по туризму.Возможно, в скором времени такие "дома-универсалы" станут привычным явлением и на дорогах, и на реках. Проекту сказали: "В добрый путь!".Мария Платанюк "Вести-Владимир".