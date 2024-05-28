На минувшей неделе, с 20 по 26 мая 2024 года, на территории 33-го региона было зафиксировано 42 ДТП, в которых погибли 5 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

На минувшей неделе, с 20 по 26 мая 2024 года, на территории 33-го региона было зафиксировано 42 ДТП, в которых погибли 5 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Ещё 48 жителей получили различные травмы. Среди пострадавших оказались 10 детей.Кроме того, за неделю правоохранители оформили 309 ДТП с материальным ущербом и выявили 93 пьяных водителя.