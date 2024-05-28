На минувшей неделе, с 20 по 26 мая 2024 года, на территории 33-го региона было зафиксировано 42 ДТП, в которых погибли 5 человек, в том числе двое несовершеннолетних.
На минувшей неделе, с 20 по 26 мая 2024 года, на территории 33-го региона было зафиксировано 42 ДТП, в которых погибли 5 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.
Ещё 48 жителей получили различные травмы. Среди пострадавших оказались 10 детей.
Кроме того, за неделю правоохранители оформили 309 ДТП с материальным ущербом и выявили 93 пьяных водителя.