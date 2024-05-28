Как не угодить в капкан? Жители частного сектора в Покрове жалуются, что их домашние животные регулярно попадают в разбросанные на улице ловушки. После этого четвероногие часто погибают или

Как не угодить в капкан? Жители частного сектора в Покрове жалуются, что их домашние животные регулярно попадают в разбросанные на улице ловушки. После этого четвероногие часто погибают или получают тяжелые увечья. По словам зоозащитников, беспредел творится на протяжении четырех лет. Во всех происшествиях народ винит одного из горожан. Информация об этом распространилась по социальным сетям.