Легендарный разведчик: уроженец Владимирской области Александр Творогов сражался с нацистами в...

"Легендарный разведчик": уроженец Владимирской области Александр Творогов сражался с нацистами в годы ВОВАлександр Фёдорович Творогов, уроженец Владимирской области, был начальником разведки отряда "Победители" в годы Великой Отечественной войны. Он боролся с нацистами на территории Западной Украины. О стратегическом значении отряда и судьбе легендарного разведчика - Татьяна Воронцова.Первая половина 1942 года. Тяжелые бои под Харьковом и Ростовом. Гитлер рвется к Волге. Исход войны решается не только на передовой.Война во вражеском тылу - особое искусство. И сражаться там должны специально подготовленные люди. Так появилась "армия партизан", - это была прерогатива органов безопасности, - уточняет Андрей Соловьев.В самом начале войны был создан 2 отдел НКВД, ответственный за организацию партизанского движения. А уже в начале 1942 структура реформировалась в 4 управление легендарного контрразведчика Павла Судоплатова. Его сподвижником и заместителем стал капитан госбезопасности Дмитрий Николаевич Медведев, командующий спецгруппой "Митя", а затем отрядом "Победителей". Это подразделение было создано специально для действий на территории Западной Украины.Андрей Соловьёв, кандидат политических наук, руководитель " Музея истории органов безопасности во Владимирской области":- Он был сотрудником 4 управления КГБ-НКВД, которое возглавлял ранее Судоплатов. Они подчинялись этому управлению. Эти отряды по внутренней переписке назывались либо опергруппы, или разведывательно-диверсионные группы. И вот отряд Медведева 4/190, первый ее начальник разведки - самый первый...уроженец нашей области - лейтенант Творогов Александр Федорович.Лейтенант госбезопасности Александр Федорович Творогов. Это имя практически неизвестно землякам, - подмечает Андрей Соловьев. Сам наткнулся на него случайно, изучая историю отряда "Победителей".Творогов родом из деревни Дровново Петушинского района. Семейный дом сохранился лишь на архивном фото. Сейчас деревня заброшена. В архиве есть и фото матери героя - Анастасии Андриановны.Его судьба характерна для молодежи тех лет. Активный комсомолец, рабфаковец. Мобилизован на работу в органы безопасности в 1938 году. Работал в следственных органах НКВД.22 июня 1941 встретил в Витебске в составе 21 стрелкового корпуса. После упорных боев с гитлеровцами, продвигаясь на восток, группа Творогова соединилась с отрядом Медведева "Митей". Так произошло знакомство с легендарным разведчиком.Дмитрий Медведев оставил воспоминания об Александре Творогове в своей книге " Сильные духом".Андрей Соловьёв, кандидат политических наук, руководитель " Музея истории органов безопасности во Владимирской области":- "Утром в номере гостиницы "Москва", где я тогда жил, появляется Саша Творогов. С ним мы знакомы по брянским лесам. Саша еще очень молод, ему немногим больше 20-ти. Выглядит он и того моложе. Он в новом летнем обмундировании , которое ему не по росту и топорщится. Стриженный под машинку, с пухлым юным лицом, успевшим уже загореть. Саша похож на школьника, или вернее, - на юношу-воспитанника воинской части. Кто бы сказал, что у юноши за плечами опыт бывалого партизана. Желание казаться старше выработало у Саши привычку морщить лоб и какую-то особую сдержанность".Творогов стал начальником разведки "Победителей". Бойцов в составе 100 человек готовили к высадке в районе ровно. Небольшой городок на Западной Украине был выбран немцами, как столица Рейхскомиссариата Украины, с местом дислокации одного из главных нацистов Германии Эрика Коха. Здесь работали 200 гражданских и военных структур рейха. Здесь же активизировали свою деятельность украинские националисты. Заброска сюда отряда имела стратегическое значение: через город проходили важные железнодорожные магистрали.29 мая 1942 года с подмосковного аэродрома проводили передовую группу отряда. Предполагалось совершить 7 рейсов на самолетах "ДУГЛАС". На борту первого летел Творогов. Чтобы не привлекать внимание гитлеровцев, группу должны были выбросить в глухом лесу. В темноту с высоты 900 метров.Андрей Соловьёв, кандидат политических наук, руководитель " Музея истории органов безопасности во Владимирской области":- Но навигация, какая раньше была...промахнулись на 300 км. Высадили на Житомир и, пытаясь пробиться, группа была уничтожена карателями.Связь с группой прервалась через 2 суток. Было понятно - случилась беда . О судьбе группы долго не было известно. Трагические события тех дней изложены в документальной книге Николая Курильчука "Десант капитана Творогова".Специальный корреспондент газеты "советская Житомирщина" написал книгу по воспоминаниям оставшегося в живых бойца группы Творогова - Филиппа Куренного. Продвигаясь к своим, партизаны остановились на привал в небольшой деревушке Торчин у местной жительницы Теклы Прокопчук. Она и сдала их немцам.В 1984 году на Житомирщине состоялся суд над предателями из банды украинских националистов. На нем присутствовали и родственники Творогова. Останки разведчика захоронены в братской могиле села Селище Житомирской области. Материалы самого дела остались в архивах Житомира. И, к сожалению, сегодня судьба их неизвестна...А это видео 7 мая 2024 года. На малой родине Героя в Петушках на здании школы №2 имени Анания Манько появилась доска памяти первого начальника разведки легендарного партизанского отряда. Творогову - "Победителю" по праву!Татьяна Воронцова, Андрей Синягин "Вести-Владимир".