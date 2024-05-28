Фото с переполненными урнами, пустыми бутылками и прочими отходами появились в одной из местных групп в ВКонтакте.
На заваленную мусором набережную жалуются житель Гусь-Хрустального. Фото с переполненными урнами, пустыми бутылками и прочими отходами появились в одной из местных групп в ВКонтакте.
Как отметили пользователи, такое удручающее состояние города лежит не только не безответственности горожан, но и на ответственных за уборку мусора организациях.
Напомним, в 2025 году власти пообещали благоустроить набережную. К началу июня должна быть готова проектная документация.