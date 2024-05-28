Об этом рассказали представители Правительства Владимирской области.

В Суздале презентован новый сборник к 1000-летию города. Об этом рассказали представители Правительства Владимирской области.Называется новая книга «Славен город Суздаль». По словам властей, работа над сборников велась целый год. Сотрудникам Государственного архива Владимирской области пришлось обследовать массу исторических источников.В книге будут четыре раздела, каждый из которых перенесёт читателя к определённому отрезку времени. В издание вошло более 200 документов.«Хранители этих архивных материалов сделали настоящий подарок всем жителям области, отразив в сборнике уникальные исторические документы от русских летописей до конца XX века, иллюстрирующих всю историю города-музея», – подчеркнул Дмитрий Лызлов, первый заместитель губернатора.Этот сборник издан за счёт областного бюджета, а в тираже 700 экземпляров. В ближайшее время издание поступит в библиотеки региона.