Прифронтовой госпиталь, в котором сегодня находятся на реабилитации наши земляки – участники специальной военной операции, получил партию гуманитарного груза из Владимирской области.

Прифронтовой госпиталь, в котором сегодня находятся на реабилитации наши земляки – участники специальной военной операции, получил партию гуманитарного груза из Владимирской области. В медучреждение доставили 40 кроватей и ортопедических матрасов. Об этом 27 мая рассказала регионального правительства.Отмечается, что кровати и матрасы были переданы по заявке медицинского подразделения. В сборе груза участвовали местные волонтёры и благотворители. Транспорт для доставки помощи предоставило областное правительство.«В формировании доппомощи активное участие принимала владимирская компания «Строй-Потенциал». Спасибо гендиректору Сергею Смыслову и всему коллективу предприятия», - говорится в сообщении пресс-службы.