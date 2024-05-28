Владимирские волонтеры Молодёжного крыла Народного Фронта помогли 800 нуждающимся Волонтёры...

Владимирские волонтеры Молодёжного крыла Народного Фронта помогли 800 нуждающимсяВолонтёры Владимирской области отправились на помощь новым регионам. Участники Молодёжного крыла регионального Народного Фронта продолжают работать на складе, куда централизованно стекается гуманитарная помощь.Ребята вместе со старшими товарищами сортируют продуктовые наборы. Один пакет рассчитан на одну семью.Как сообщил координатор Молодёжки в нашем регионе Михаил Фокин, активисты уже помогли 800 нуждающихся. Продукты первой необходимости доставляют в труднодоступные населенные пункты в зоне специальной военной операции.