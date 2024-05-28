Приём граждан, обсуждение общественных проектов и различные мастер-классы – всё это проходит в Штабе общественной поддержки уже год. Спикер Заксобрания Ольга Хохлова и депутат госдумы

Приём граждан, обсуждение общественных проектов и различные мастер-классы – всё это проходит в Штабе общественной поддержки уже год. Спикер Заксобрания Ольга Хохлова и депутат госдумы Алексей Говырин оценили результаты работы Штаба. Ольга Хохлова, председатель Заксобрания области Важно, что востребована площадка. Наверное, были сомнения в самом начале, а получится ли? А станет ли точкой притяжения именно