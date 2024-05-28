На улице Большой Московской во Владимире случилось ДТП, в котором пострадала девушка 2004 года рождения.

На улице Большой Московской во Владимире случилось ДТП, в котором пострадала девушка 2004 года рождения. Об этом рассказали наши коллеги из региональных СМИ, ссылаясь на пресс-службу ГИБДД.Инцидент произошёл в воскресенье, 26 мая. Пострадавшая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, на красный сигнал светофора. В это время её сбила иномарка «Тойота» под управлением водителя 1953 года рождения.Сильный удар отбросил девушку на несколько метров. Гражданку доставили в медучреждение. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.