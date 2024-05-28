Во Владимире пчёлы атаковали детский сад.
28 мая спасатели в своём официальном сообществе...
Во Владимире пчёлы атаковали детский сад.
28 мая спасатели в своём официальном сообществе опубликовали историю, видео и фото о борьбе с пчёлами.
Выяснилось, что насекомые решили поселиться на дереве (на площадке) в детскому саду №3 города Владимира.
«… Опасное соседство! На месте оказались далеко не дружелюбные пчелы. Пришлось надевать средства противохимической защиты. Но злобные пчелы атаковали всех...» - рассказывают спасатели.
Как итог: рой сняли с дерева и выпустили в лесу. Правда, был покусан один спасатель, и выяснилось, что пчелы «пробивают» даже противохимическую перчатку.
На радость детям: прогулки в саду были возобновлены. Теперь уже без страха и паники перед дикими "соседями".
Фото: https://vk.com/pso33