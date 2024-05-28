Во Владимире состоялось первое судебное слушание по делу о реконструкции суздальской...

Во Владимире состоялось первое судебное слушание по делу о реконструкции суздальской трассыГражданский иск в адрес дорожников подали жители села Павловское Суздальского района. Репортаж Александра Сыпченко.Большегрузы, легковушки и мотоциклы. Пропускная способность этого участка дороги Владимир-Суздаль около 30 тысяч машин в сутки. Жители села Павловское устали жить в постоянном шуме, створ новой дороги расположен практически вплотную к их участкам. Если бы появился шумозащитный экран, было бы легче, - уверена Наталья Спиридонова.Наталья Спиридонова, жительница с. Павловское:- Сейчас, на данный момент даже есть расстояние от жилых застроек порядка 6 метров. Это противоречит градостроительному кодексу, санитарным нормам. Никто нас не слышит, и не хотят идти нам на встречу.Бороться за тишину с дорожниками Наталья Спиридонова вместе с соседями решила в суде. Представитель Упрдора "Москва- Нижний Новгород" Семён Маркин в ходе слушания заявил: проектом экраны не предусмотрены, для них попросту нет места. Ну а жители села Павловское, по его мнению, явно преувеличивают масштаб проблемы. Уровень шума, после окончания всех работ, заметно снизится.Семён Маркин, представитель Упрдор"Москва- Нижний Новгород":- При расширении участка до 4х полос будет применяться новая асфальто-щебеночная смесь, которая в несколько раз будет тише, которой была установлена на транспортном участке, поэтому говорить о том, что будут какие-то превышения звука, - мы считаем не корректным.Роспотребнадзор установил, что в настоящее время уровень шума от транспорта на этом участке трассы действительно значительно превышает установленные нормативы. Представитель жителей села Олег Касиль предлагает несколько вариантов решения проблемы.Олег Касиль, юрист, представитель жителей с. Павловское:- Выделить место для шумозащитных экранов, но тогда дорога будет узкая, либо я не вижу другого варианта, как только переносить дорогу и делать ее в обход села Павловское. Ездить по головам жителей - это ведь тоже как-то не хорошо.Рассмотрев все материалы дела и выслушав доводы сторон, судья Фрунзенского районного суда Наталья Маслова отложила слушание до 19 июня.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области будет привлечено в качестве третьего лица. Ответить на все оставшиеся вопросы должны будут и представители фирмы-проектировщика. Этих специалистов жители Павловского хотят услышать больше всего.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир".