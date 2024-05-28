Во Владимирской области обнаружено небезопасное зерно и продукты его переработки. Об этом...

Во Владимирской области обнаружено небезопасное зерно и продукты его переработки.Об этом информирует пресс-служба Россельхознадзора во Владимирской, Костромской и Ивановской областям.Завершилась внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Приоритетагро», осуществляющего деятельность по производству, реализации и хранению зерна сельскохозкультур на территории Юрьев-Польского района.Основанием послужило выявление во ФГИС «Зерно» индикатор риска — трёх фактов внесения информации о несоответствии потребительских свойств зерна.По результатам проведенного контрольно-надзорного мероприятия установлено, что не осуществлялась проверка условий хранения зерна (влажность, температура), а также показателей зараженности вредителями, цвета зерна и наличия постороннего запаха.Кроме того, ООО «Приоритетагро» выпустило более 200 тонн зерна кукурузы на кормовые цели без декларации о соответствии.В пресс-службе Россельхознадзора рассказывают:«… Обществом было оформлены и зарегистрированы декларации о соответствии на зерно общим объемом 4880 тонн: пшеницы продовольственной, кукурузы на пищевые и кормовые цели, ячменя и сои на кормовые цели. Декларации были приняты на основании протоколов испытаний, выданных испытательной лабораторией, отсутствующей в реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации на сайте Росстандарта и в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации. Следовательно, признать исследования зерна вышеуказанных культур проведенными невозможно. А значит безопасность зерна, предназначенного для выпуска в оборот, не подтверждена...»Отмечается, что в 4-х случаях вес задекларированных партий зерна превышал объем фактически имеющего в наличии - у хозсубъекта.Кроме того, во всех декларациях о соответствии заявлено, что продукции изготовлена в соответствии с ГОСТами, однако, исследования не проводились.По решению контрольно-надзорного органа 5 деклараций признаны недействительными.Принято решение о возбуждении трёх дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.43, 14.44 КоАП РФ.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений