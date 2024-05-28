Во Владимирской области жители села Лемешки не могут дождаться открытия фельдшерско-акушерского...

Во Владимирской области жители села Лемешки не могут дождаться открытия фельдшерско-акушерского пункта.В пресс-службе региональной прокуратуры информируют, что между «Суздальской районной больницей» и «Департаментом по благоустройству и развитию городов» заключен контракт стоимостью свыше 4,5 млн рублей на поставку и монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Лемешки. Срок его исполнения - «до 3 апреля 2024 года».Но, увы, проверка показала, что до настоящего времени подрядчиком не завершены работы на общую сумму свыше 200 тысяч рублей.Прокурором в отношении директора подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («бездействие, повлекшее неисполнение обязательств...»), ему внесено представление.Отмечается, что в данный момент введение в эксплуатацию фельдшерско-акушерского пункта в селе Лемешки находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области